Кулеба призвал отключить "Газпромбанк" от SWIFT

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал﻿ партнеров ввести санкции против российского "Газпромбанка" и отключить его от SWIFT.

"Украинские журналисты-расследователи установили, что российский "Газпромбанк" используется одновременно для получения европейской платы за нефть и газ и для выплат зарплат российским военным, ведущим захватническую войну против Украины. Какая ирония. "Газпромбанк" должен попасть под санкции и быть отключен от SWIFT" , - написал Кулеба в Twitter.

Ukrainian investigative journalists have revealed that Russian Gazprom bank is used to both receive European payments for gas and oil and pay salaries to Russian troops waging an aggressive war against Ukraine. What an irony. Gazprom bank must be sanctioned and banned from SWIFT. https://t.co/X0vBJlqfik — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 28, 2022

Как сообщалось, 3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против РФ и Белоруссии.

Среди прочего, ЕС распространил действующий запрет на предоставление специализированных услуг финансовых сообщений (SWIFT) на три дополнительных российских кредитных учреждения – крупнейший российский банк Сбербанк, Кредитный банк Москвы и Российский сельскохозяйственный банк – а также Белорусский банк развития и реконструкции.