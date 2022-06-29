Кулеба призвал отключить "Газпромбанк" от SWIFT
Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал партнеров ввести санкции против российского "Газпромбанка" и отключить его от SWIFT.
"Украинские журналисты-расследователи установили, что российский "Газпромбанк" используется одновременно для получения европейской платы за нефть и газ и для выплат зарплат российским военным, ведущим захватническую войну против Украины. Какая ирония. "Газпромбанк" должен попасть под санкции и быть отключен от SWIFT", - написал Кулеба в Twitter.
Как сообщалось, 3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против РФ и Белоруссии.
Среди прочего, ЕС распространил действующий запрет на предоставление специализированных услуг финансовых сообщений (SWIFT) на три дополнительных российских кредитных учреждения – крупнейший российский банк Сбербанк, Кредитный банк Москвы и Российский сельскохозяйственный банк – а также Белорусский банк развития и реконструкции.