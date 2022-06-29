В России решили не обменивать украинских военнопленных

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России приняли решение не обменивать украинских военнопленных. Их планируют поместить в изоляторы временного содержания, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

"Решили не отдавать их (украинских бойцов - ред.), согласовали, где положено. А то они думали: "сдадимся и к семьям". Нет, в изоляторы временного содержания, в СИЗО" , - заявил он.

По его словам, 2 тысячи украинских пленных прибыли "вчера".

Также в Москве хотят заставить украинских военных возместить "материальный ущерб из-за боевых действий" в городах Украины.