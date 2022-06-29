Британская разведка: Российские войска продвинулись к Лисичанску

Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной разведсводке сообщило, что российские войска продолжают постепенно продвигаться вперед, пытаясь окружить город Лисичанск. С 25 июня российские войска продвинулись еще на 2 км в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода к югу от города, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в сводке, существует реальная вероятность того, что ракетный удар по торговому центру в Кременчуге 27 июня был направлен на попадание в ближайшую инфраструктуру.

Неточность России в нанесении дальних ударов ранее приводила к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе на железнодорожной станции Краматорск 9 апреля 2022 года, напомнили в минобороны Британии.