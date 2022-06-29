Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 35 450 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1572 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3720 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 781 (+3) ед,
  • РСЗО - 246 (+3) ед,
  • средств ПВО - 103 (+1) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 185 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4),
  • крылатых ракет – 142 (+3),
  • кораблей /катеров - 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2598 (+9) ед,
  • специальной техники – 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.

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