Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 35 450 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1572 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3720 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 781 (+3) ед,
- РСЗО - 246 (+3) ед,
- средств ПВО - 103 (+1) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 185 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4),
- крылатых ракет – 142 (+3),
- кораблей /катеров - 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2598 (+9) ед,
- специальной техники – 61 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Данные уточняются.