Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 35 450 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1572 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3720 (+16) ед,

артиллерийских систем – 781 (+3) ед,

РСЗО - 246 (+3) ед,

средств ПВО - 103 (+1) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 185 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4),

крылатых ракет – 142 (+3),

кораблей /катеров - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2598 (+9) ед,

специальной техники – 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.