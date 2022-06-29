Гайдай: Россияне атаковали к админчерте Луганской и Донецкой областей
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские войска 28 июня совершили атаку к административной границе Луганской и Донецкой областей, но вынуждены были отступить.
"Сейчас российская армия продолжает наступление по направлению Волчоярка – Верхнекаменка, пытаясь окружить Лисичанск.
Обстреляны Золотаревка, Волчеяровка и Лисичанск.
Вчера враг также атаковал в сторону Спорного, что на самой админчерте Луганщины и Донетчины и вблизи Верхнекаменки, но вынужден был отойти".
Гайдай добавил, что "ситуация в Лисичанске напоминает то, что происходило в Северодонецке чуть больше месяца назад, в начале штурма города, когда начинают загораться дом за домом".