Гайдай: Россияне атаковали к админчерте Луганской и Донецкой областей

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил﻿, что российские войска 28 июня совершили атаку к административной границе Луганской и Донецкой областей, но вынуждены были отступить.

"Сейчас российская армия продолжает наступление по направлению Волчоярка – Верхнекаменка, пытаясь окружить Лисичанск.

Обстреляны Золотаревка, Волчеяровка и Лисичанск.

Вчера враг также атаковал в сторону Спорного, что на самой админчерте Луганщины и Донетчины и вблизи Верхнекаменки, но вынужден был отойти".

Гайдай добавил, что "ситуация в Лисичанске напоминает то, что происходило в Северодонецке чуть больше месяца назад, в начале штурма города, когда начинают загораться дом за домом".