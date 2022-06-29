Трюдо: Канада предоставит Украине кредит на 150 миллионов долларов

Канада предоставит Украине льготный кредит в 150 млн долларов США и инвестирует 115 млн долларов в проекты по поддержанию мира и безопасности и в гуманитарную помощь – в частности, речь идет о сельскохозяйственных решениях, например, емкостях для хранения зерна.﻿﻿ Об этом во время пресс-конференции по итогам участия в саммите G7 заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

"Канада предоставит украинскому правительству 200 млн долл., чтобы поддержать его немедленную потребность в ликвидности", – сказал Трюдо.

По его словам, Канада также инвестирует более 150 млн долл. (около 115 млн долл. США) в несколько проектов по поддержанию мира и безопасности, а также предоставление гуманитарной помощи в Украине.

"Речь идет в том числе о сельскохозяйственных решениях, например, емкостях для хранения зерна", – отметил премьер.

Он добавил, что Канада поддерживает решение ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.