Президент Индонезии едет в Киев
Президент Индонезии Джоко Видодо прибывает в Киев с делегацией поездом из Польши. Об этом он написал в Twitter, сообщает Украинская правда.
Джоко Видодо сообщил, что он и небольшая группа людей прибудут в Киев на поезде из Перемышля.
"Мы начали эту миротворческую миссию с благими намерениями. Надеюсь, станет легче", - написал он.
Ранее власти Индонезии сообщили, что президент страны Джоко Видодо планирует приехать в Украину и в Россию в конце июня.
Индонезия в ноябре 2022 года будет принимать саммит "Группы 20" (G20) на острове Бали.
После полномасштабного вторжения России в Украину Джоко Видодо не отменил приглашение на саммит президенту РФ Владимиру Путину, но пригласил на встречу G20 президента Украины Владимира Зеленского. Путин намерен принять участие в саммите.
Из-за возможного присутствия президента России состав участников встречи под вопросом, хотя президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен высказалась против бойкота саммита Большой двадцатки, даже если в нем примет участие Путин.