Президент Индонезии едет в Киев

Президент Индонезии Джоко Видодо прибывает в Киев с делегацией поездом из Польши. Об этом он написал в Twitter, сообщает Украинская правда.

Джоко Видодо сообщил, что он и небольшая группа людей прибудут в Киев на поезде из Перемышля.

"Мы начали эту миротворческую миссию с благими намерениями. Надеюсь, станет легче" , - написал он. ﻿

Dari peron 4 Stasiun Przemysl Glowny di kota Przemysl, Polandia, pukul sembilan malam, saya dan rombongan terbatas berkereta menuju Kyiv, Ukraina.Kami memulai misi perdamaian ini dengan niat baik. Semoga dimudahkan. pic.twitter.com/fYsH79upfN — Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022

Ранее власти Индонезии сообщили, что президент страны Джоко Видодо планирует приехать в Украину и в Россию в конце июня.

Индонезия в ноябре 2022 года будет принимать саммит "Группы 20" (G20) на острове Бали.

После полномасштабного вторжения России в Украину Джоко Видодо не отменил приглашение на саммит президенту РФ Владимиру Путину, но пригласил на встречу G20 президента Украины Владимира Зеленского. Путин намерен принять участие в саммите.

Из-за возможного присутствия президента России состав участников встречи под вопросом, хотя президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен высказалась против бойкота саммита Большой двадцатки, даже если в нем примет участие Путин.