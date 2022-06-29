Bloomberg: Tesla закрыла предприятие в Калифорнии, уволив сотрудников

Производитель электрокаров Tesla закрыл производство в Калифорнии и уволил около 200 сотрудников из команды, занимающейся автопилотом. Об этом, со ссылкой на Bloomberg и людей, знакомых с ситуацией, сообщает Новое время.

Компания сообщила сотрудникам об увольнении 28 июня. Многие из уволенных являются специалистами по оценке и маркировке данных автопилота, полученных от клиентов.

До сокращений в офисе работало около 350 сотрудников, некоторые из которых в последние недели уже были переведены на другое предприятие компании.

По словам собеседников издания, большинство уволенных сотрудников работали с почасовой оплатой.

Также отмечается, что компания продолжила расширять свои команды по маркировке данных для автопилота в Буффало, штат Нью-Йорк. Отмечается, что сотрудники на этом предприятии компании получают более низкую почасовую ставку, чем в Калифорнии.