ОГП: более 968 детей пострадали в Украине из-за агрессии РФ

Более чем 968 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По состоянию на утро 29 июня официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 341. Возросло количество раненых – более 627. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 338, Харьковской – 183, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 58, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 31, Сумской – 17.

Во вторник, 28 июня, войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру г. Бахмут Донецкой области, ранен 9-летний мальчик. В тот же день в результате ракетных обстрелов врагом г. Очаков Николаевской области получили ранения 3-месячный младенец и девочки 14 и 15 лет.

В понедельник, 27 июня, при разборе завалов в центральном районе Мариуполя подросток 15 лет подорвался на гранате, в результате чего получил ранения.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2092 учебных заведения. Из них 213 разрушены полностью.