ОВА: войска РФ обстреляли из артиллерии Днепропетровскую область
В ночь на среду, 29 июня, войска РФ обстреляли из артиллерии Криворожский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
"Враг несколько раз ударил из артиллерии по двум громадам — Зеленодольской и Широковской. Люди, к счастью, не пострадали", — отметил он.
Резниченко добавил, что в Великой Костромке задело линию электропередач. Село частично без света. Энергетики пока не могут начать работу из-за небезопасной ситуации.