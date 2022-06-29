ОВА: войска РФ обстреляли из артиллерии Днепропетровскую область

В ночь на среду, 29 июня, войска РФ обстреляли из артиллерии Криворожский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил﻿ глава ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

"Враг несколько раз ударил из артиллерии по двум громадам — Зеленодольской и Широковской. Люди, к счастью, не пострадали" , — отметил он.

Резниченко добавил, что в Великой Костромке задело линию электропередач. Село частично без света. Энергетики пока не могут начать работу из-за небезопасной ситуации.