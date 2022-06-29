Укрэнерго: сечение на экспорт э/э в Румынию продано по рекордной цене

На первом аукционе на распределение пропускной способности в направлении Румынии "Укрэнерго" реализовало все доступные 100 МВт в каждый час суток. День поставки электроэнергии для этого аукциона – 30 июня.﻿ Об этом, ссылаясь на пресс-службу компании, сообщает Экономическая правда.

"На торгах в большинстве часов цена, по которой участники аукциона выкупали сечение, была значительно выше среднего. Минимальное количество участников аукциона на распределение сечения в отдельное время суток составило 7 компаний, максимальное – 8 компаний.

Наименьшая предельная цена за передачу 1 МВт*ч сложилась лишь в трех отдельных часах суток и составляла от 1,47 тыс грн до 1,68 тыс грн. В остальные часы цена колебалась уже от 3 тыс грн/МВт*ч до 6 тыс грн/МВтч (в часы вечернего максимума потребления электроэнергии). В предыдущие периоды максимальные цены в часы пик в направлении стран ЕС не превышали 3 тыс. грн/МВт*ч", – говорится в сообщении.

Победителями аукциона стали пять компаний: "Артлекс-Энерджи", "ДТЭК Западэнерго", "ЭРУ Трейдинг", "ЛЕ Трейдинг Украина", "Нексттрейд". Каждая из них выкупила определенный объем сечения в разные часы суток.

По словам главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, только за один первый день государственная компания "Укрэнерго" заработала 10 млн грн.

"Первый аукцион на доступ к межгосударственного пересечения после синхронизации украинской и европейской энергосетей – и рекордные 4200 грн за МВт*ч доступа.