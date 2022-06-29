Зеленский высказался о болезни Путина

По мнению Владимира Зеленского у президента РФ Владимира Путина действительно есть большая болезнь. И она заключается в неуважении к нашему народу и пытках украинцев, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Честно говоря, я не знаю, что происходит с Путиным, я считаю, что есть действительно большая болезнь. В целом, но она сложнее, чем та болезнь, о которой говорите вы (рак, - ред.). Это болезнь относительно уважения к нашему народу, болезнь до таких пыток. Это сложный момент и это болезнь, и это вопрос не только одного человека. Я понимаю, что многие люди в окружении президента РФ они именно больные, излишние амбиции, неуважение к международному праву, к жизни людей. Эта болезнь опасна для нашего государства, а все остальное это болтовня и не очень интересно" , - рассказал Зеленский.

Напомним, ранее бывший руководитель отдела России в секретной разведывательной службе MI6 Кристофер Стил заявил, что у Путина есть якобы серьезная болезнь, но неизвестно какая именно.

Добавим, что российское издание "Проект" провело расследование и выяснило, что Путин регулярно консультируется с отоларингологами и хирургами, специализирующихся на онкологии и проблемах щитовидной железы.