Польша продлила выплаты украинцам: кто и сколько может получить

Польша решила продлить выплаты для беженцев из Украины, которые прибыли в страну позже 24 февраля и для которых еще не истек срок в 120 дней пребывания. Об этом рассказал вице-министр внутренних дел и правительственный уполномоченный по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер, ссылаясь на агентство по трудоустройству Gremi Personal, сообщает Сегодня.

Итак, ранее сообщалось, что с 1 июля выплату в 40 злотых (около 275 грн) в день на человека за предоставление жилья и питания украинским беженцам прекратят.

Однако, это не совсем правда. Эти выплаты продлят для тех украинцев, которые прибыли в страну позже 24 февраля и для которых еще не истек срок в 120 дней пребывания. Более того, для беженцев, которые приедут в Польшу в июле, выплаты тоже сохраняются в течение 120 дней с момента пересечения границы.

Срок выплат более чем на 120 дней могут продолжить только в том случае, если помощь предоставляется лицам, имеющим инвалидность, пенсионерам, беременным женщинам, лицам, воспитывающим детей до 12 месяцев или троих и более детей, поскольку такие люди не имеют возможности работать и содержать себя самостоятельно.

Нужно быть самостоятельными

"Поляки все еще активно поддерживают Украину, но уверены, что беженцам пора стать самостоятельными, и хотят равных условий. Дело в том, что в Польше высокая инфляция, и материальное положение польских семей с начала войны тоже ощутимо ухудшилось" , – говорит генеральный директор агентства по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

Это мнение подтверждается статистикой. Согласно опросу Института Рыночных и Социальных Исследований (IBRIS), 70,4% респондентов указали, что необходимым условием пребывания украинцев в Польше является выход на работу.

Еще 38,7% убеждены, что украинцы должны отдать детей в польские школы, а 27,6% хотели бы, чтобы украинцы изучали польский язык.

По информации Министерства семьи и социальной политики Польши, более 500 тыс. переселенцев из Украины, которым предоставлен польский идентификационный номер PESEL, являются лицами трудоспособного возраста.

По состоянию на 23 мая трудоустроились 252 тысячи из них, и это, по словам Томаша Богдевича, очень хороший показатель.