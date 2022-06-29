ОВА: оккупанты ведут огонь по Харьковской области

Российские оккупанты в течение суток наносили удары с РСЗО и попадали ракетами по объектам гражданской инфраструктуры Харьковской области. ﻿В Харькове пострадали Индустриальный, Шевченковский и Слободской районы.

Об этом сообщил﻿ глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Днем армия РФ обстреливала Индустриальный район, пять человек госпитализировали. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и складские территории.

Около 23 часов оккупанты ударили по Шевченковскому району. В результате взрыва в доме выбило окна, одна женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована.

После 23 часов оккупанты ударили еще раз по одному из объектов инфраструктуры в Слободском районе. Возник пожар. Пострадавших нет.

В течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы.

В Печенегах Чугуевского района повреждены котельная, больница, детская площадка и жилые дома.

Под огонь из артиллерии попало село Ивашки Золочевской громады.

Авиаудар из вертолетов Ка-52 оккупанты нанесли вблизи села Явирское.

В результате обстрела Циркунов Харьковского района погибли двое мужчин 29 и 36 лет, еще один человек ранен. Еще два человека получили ранения в Дергачевской громаде.

Вооруженные силы Украины отразили штурм и заставили оккупантов отойти в районах Дементиевки, Довгаловки и Залимана. Украинские военные удерживают позиции, в том числе и на Изюмском направлении.