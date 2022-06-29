Норвегия не разрешила россиянам провести груз на Шпицберген

Власти Норвегии не выдали разрешение на перевозку товаров на полярный архипелаг Шпицберген российской горнодобывающей компании. Об этом, со ссылкой на местный телеканал NRK, сообщает Зеркало недели.

Заявка на транспортировку груза через материковую часть страны была отклонена 15 июня.

Сообщается, что на пограничной станции Стурскуг "застряли" 20 тонн российских товаров, которые направились в российский шахтерский город Баренцбург на Шпицбергене.

Заявку подала горнодобывающая компания Траст Арктикуголь, а посольство России направило письмо в МИД Норвегии, попросив об исключении из санкций.

Россияне заявили, что боятся гуманитарного кризиса, если товары не будут пропущены через Стурскуг. В свою очередь, в МИД Норвегии заявили, что в Баренцбурге действуют те же законы, что и на всей территории Шпицбергена.