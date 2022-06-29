Зеленский рассказал о соотношении потерь в войне с РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что соотношение потерь в войне Украины с Россией на сегодняшний день составляет один к пяти в нашу пользу, сообщает Новое время.

При этом Зеленский подчеркнул, что возможностей у РФ все еще больше.

"Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять. Где мы теряем один танк, они теряют пять. Да, мы боремся. Но нужно быть справедливыми и сказать, что нам действительно сложно. Ибо на один наш танк у них десять своих, на одного нашего бойца — их десять. Какими бы крепкими мы ни были, но их в десять раз больше. Нам сложно, но мы держимся" , — пояснил глава государства.

По его словам, на некоторых участках украинские защитники оттесняют российских захватчиков, а с некоторых были вынуждены отходить из-за численного превосходства врага.