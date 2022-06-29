Премьер Бельгии: Украина может победить РФ только военным путем

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо на саммите НАТО в Мадриде заявил о невозможности ведения переговоров с Россией о завершении войны в Украине, поскольку "трудно говорить со стеной", сообщает Европейская правда.

Глава правительства Бельгии считает, что Украина, несомненно, должна выиграть войну. Он назвал три пути, по которым это возможно. Первый из путей – путем переговоров.

Де Кроо согласился с тезисом главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что в сложившейся ситуации вести переговоры с РФ невозможно.

"Трудно вести переговоры со стеной. Там не с кем вести переговоры. И в любом случае: не в нынешних обстоятельствах" , - считает глава бельгийского правительства.

Второй путь – экономические санкции. Де Кроо признал, что сохранение поддержки населения в вопросе помощи Украины в условиях санкций станет самым большим вызовом западных государств в ближайшие месяцы.

"Санкции нуждаются во времени. Они причиняют боль россиянам, но они причиняют боль и нам" , - предупредил премьер Бельгии.

Третий элемент окончания войны де Кро видит на поле боя. Потому он призвал усилить военную поддержку Украины.