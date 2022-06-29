Андрющенко: В Мариуполе оккупанты с 1 июля начнут снос домов

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил﻿, что с пятницы, 1 июля оккупанты начнут снос домов в городе.

По его словам, из-за возмущения людей коллаборанты прибегают к новым выдумкам, в частности, о "маневренном жилищном фонде", которого в Мариуполе нет.

"Фактически это значит — вас выселят на улицу, вытаскивайте вещи и идите куда хотите. Главное — звучит красиво" , — написал он в Telegram.

Андрющенко заявил, что такая же ситуация с компенсацией за жилье и ремонтом, а в так называемых "районных администрациях" оккупантов уже в голос говорят, что частный сектор восстанавливается сам.

"О многоэтажках до сих пор раздаются обещания, даже несмотря на официальные возражения донецкой „власти“. Большинство мариупольцев из-за дождей начали самостоятельное восстановление крыш зданий. Собираются подъездами, сдают в ломбарды ценные вещи за бесценок, на деньги покупают материалы и восстанавливают крыши" , — написал он.

По его словам, ломбарды контролируются коллаборантами, продолжающими наживаться на горе горожан.