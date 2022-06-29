Кулеба рассказал, изменила ли Украина свою позицию по вступлению в НАТО
Украина не пересматривала своего намерения вступить в НАТО. Однако желания одной лишь Украины недостаточно, Альянс также должен этого захотеть. Об этом, со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в интервью RFI, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.
Кулеба отметил, что евроатлантическая интеграция предусмотрена Конституцией Украины и НАТО является наиболее эффективным механизмом безопасности на европейском пространстве.
"Но для вступления Украины в НАТО одной ее воли недостаточно, НАТО также должно этого захотеть. Недавно мы видели, что в отношении членства в Европейском союзе было принято историческое решение, но в отношении НАТО с начала войны организация ни разу не сделала жеста в пользу интеграции", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Украины.