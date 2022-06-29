Кулеба рассказал, изменила ли Украина свою позицию по вступлению в НАТО

Украина не пересматривала своего намерения вступить в НАТО. Однако желания одной лишь Украины недостаточно, Альянс также должен этого захотеть.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в интервью RFI, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Кулеба отметил, что евроатлантическая интеграция предусмотрена Конституцией Украины и НАТО является наиболее эффективным механизмом безопасности на европейском пространстве.