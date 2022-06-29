Президент Индонезии прибыл в Киев

Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Киев с делегацией поездом из Польши. Об этом он написал в Twitter.

﻿Поездка из польского Перемышля в Киев длилась примерно 11 часов.

По его словам, перед встречей с президентом Владимиром Зеленским в Марьинском дворце он отправится в Киевскую область.

"Я хотел бы посетить место обломков жилого комплекса в Ирпене. Затем посетить Центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей в Киеве" , - написал индонезийский лидер.

Hari ini, sebelum menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Maryinsky, saya hendak mendatangi satu lokasi puing-puing комплексов apartemen di Kota Irpin, lalu berkunjung ke Pusat Ilmiah dan Bedah Endokrin, Transplantasi or. pic.twitter.com/DkgLUJNifG — Joko Widodo (@jokowi) 29 Июн 2022

Также Видодо должен посетить Россию.

Напомним, Индонезия в ноябре 2022 года будет принимать саммит "Группы 20" (G20) на острове Бали.

После полномасштабного вторжения России в Украину Джоко Видодо не отменил приглашение на саммит президенту РФ Владимиру Путину, но пригласил на встречу G20 президента Украины Владимира Зеленского.