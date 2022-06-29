Президент Индонезии прибыл в Киев
Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Киев с делегацией поездом из Польши. Об этом он написал в Twitter.
Поездка из польского Перемышля в Киев длилась примерно 11 часов.
По его словам, перед встречей с президентом Владимиром Зеленским в Марьинском дворце он отправится в Киевскую область.
"Я хотел бы посетить место обломков жилого комплекса в Ирпене. Затем посетить Центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей в Киеве", - написал индонезийский лидер.
Также Видодо должен посетить Россию.
Напомним, Индонезия в ноябре 2022 года будет принимать саммит "Группы 20" (G20) на острове Бали.
После полномасштабного вторжения России в Украину Джоко Видодо не отменил приглашение на саммит президенту РФ Владимиру Путину, но пригласил на встречу G20 президента Украины Владимира Зеленского.