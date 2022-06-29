Байден: США усилит присутствие в Европе из-за войны в Украине

Президент США Джо Байден во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом объявил о существенном усилении американского присутствия в Европе в связи с российской угрозой, сообщает Украинская правда.

"Сегодня я объявляю, что США укрепляют наши силы в Европе" , - заявил Джо Байден, добавив, что НАТО будет усилено по всем направлениям во всех сферах - на суше, в воздухе и на море.

Он сообщил, что США отправляют два дополнительных эсминца на общую американско-испанскую базу Рота и таким образом количество американских эсминцев там вырастет от 4 до 6.

В Польше, по словам Байдена, Соединенные Штаты создадут постоянный штаб пятого армейского корпуса США, что поможет усилить совместимость войск США и НАТО по всему восточному флангу Альянса.

США также отправят две дополнительные эскадрильи F-35 в Британию и усилят противовоздушную оборону в Германии и Италии.

В Румынии будет размещаться ротационная бригада в размере до 3 тысяч бойцов и 2 тысячи другого персонала.