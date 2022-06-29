ОК "Север": Россия обстреляла Черниговскую область около 40 раз
Вчера вечером, 28 июня, российские войска около 40 раз обстреляли Черниговскую область. Об этом сообщает оперативное командование "Север".
На границе Черниговской области зафиксировали до 39 взрывов. Огонь велся с территории Брянской области РФ по населенному пункту Новгород-Северского района.
Приблизительно в то же время были зафиксированы два минометных взрыва по пограничной территории соседнего населенного пункта того же района, сообщили в ОК.
Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.