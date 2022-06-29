В Одессе и области запретили фейерверки и громкие машины

В Одессе и Одесской области запретили использование и продажу фейерверков и движение громкого транспорта, сообщает Украинская правда.

"С 30 июня запрещается на территории Одессы и Одесской области использование и продажа пиротехнических средств, включая фейерверки, салюты и петарды, независимо от класса.

Также запрещается движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов без шумопоглотителя или систему "прямоток", или конструктивные особенности системы выпуска газов которых продуцируют чрезмерный уровень шума" , - сообщили в Одесском городском совете.

Кроме того, согласно распоряжению главы областной военной администрации Максима Марченко запрещено использование транспортных средств, используемых в несанкционированных авто/мото соревнованиях, водители которых осуществляют опасное управление.

Сообщается, что данный запрет будет действовать до отмены военного положения или до выдачи отдельного распоряжения.