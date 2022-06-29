Великобритания расширила санкции против РФ
Правительство Великобритании 29 июня объявило о новых ограничительных мерах для России из-за ее вторжения в Украину. Об этом говорится в пресс-релизе правительства Британии, сообщает Укринформ.
Среди попавших под новые британские санкции есть Владимир Потанин – второй самый богатый человек России и владелец большого конгломерата «Интеррос». Потанин продолжает накапливать богатство и поддерживать режим Путина в период после вторжения России в Украину.
В санкционный список также попала двоюродная племянница Путина Анна Цивилева, возглавляющая угледобывающую компанию Kolmar Group AG.
Правительство Великобритании вводит новые ограничительные меры, которые не позволят россиянам получить доступ к трастовым услугам в Британии.
Новые санкции введены и против группы российских физических и юридических лиц за их участие в репрессиях гражданского населения и поддержке режима Асада в Сирии.
«Пока Путин продолжает свою отвратительную атаку на Украину, мы будем использовать санкции, чтобы ослабить российскую военную машину. Сегодняшние санкции показывают, что никто не станет исключением, включая ближайшее окружение Путина», - отметил представитель правительства.