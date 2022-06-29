В Украине запустили онлайн-карту доступности топлива

Сервис такси Uber и компания Yaskrava запустили цифровую карту доступности топлива в городах Украины и близлежащих территориях, где работает Uber, сообщает Новое время.

"В партнерстве с Yaskrava мы запустили карту доступности топлива, которая поможет водителям узнавать наличие бензина и дизеля вблизи выбранного пункта назначения" , — отметила представительница Uber Ивона Крук.

Карта позволяет пользователям легко получить проверенную информацию в режиме реального времени о том, какой вид топлива находится на конкретной АЗС в выбранном городе.﻿