АГУ: глав двух общин Херсонской области освободили из плена
Глав двух оккупированных общин Херсонской области освободили из плена российских оккупантов, сообщает Ассоциация городов Украины.
Отмечается, что вчера, 28 июня, из плена были освобождены Голопристанский городской голова Александр Бабич и Станиславский сельский голова Иван Самойленко из Херсонской области.
"Александр Бабич был похищен российскими оккупантами 28 марта за патриотическую позицию и преданную работу в интересах общины, даже в условиях оккупации, и отказ сотрудничать", - говорится в сообщении.
Самойленко враг пленил 24 июня во время выезда вместе с работниками-коммунальщиками на аварийный участок для ремонта электрической сети.
В АГУ добавили, что еще 4 городских головы остаются в плену. Их судьба неизвестна.