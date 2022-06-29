ГСЧС: жертв в Кременчуге могло быть гораздо меньше

Большого количества жертв ракетного удара России по торговому центру "Амстор" можно было бы избежать, если бы посетители ТЦ ответственно последовали в укрытие после объявления воздушной тревоги, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга в медиацентре "Украина – Укринформ"

"Жертв могло быть гораздо меньше, если бы все четко выполнили необходимые действия, когда раздался сигнал тревоги. Мы живем в такое время, когда пренебрежение сигналами тревоги стоит жизнь. Раздался сигнал – все сразу должны покинуть здание и пройти к ближайшему укрытию" , - сказал он. ﻿

В то же время, Хорунжий объяснил, что во время войны ГСЧС не проводит проверки торговых центров, однако после завершения боевых действий такие рейды возобновятся.