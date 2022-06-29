В Николаевской области заявили о росте уровня опасности в регионе

На сегодня в Николаевской области ситуация опаснее, чем три недели назад. Российские войска обстреливают регион в разы чаще. Об этом, со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима во время брифинга, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

"Сегодня в Николаеве, в общинах области ситуация еще опаснее, чем три недели назад, нас обстреливают каждый день в разы больше. Только вчера по нам выпустили 11 ракет, сегодня 8. Попадания произошли в жилые дома, стадион, рынок, гаражный кооператив, инфраструктурные объекты" , - сказал Ким.

Он напомнил, что вчера из-за прямого попадания ракеты в жилой дом в Очакове трое человек погибли, в том числе ребенок. Кроме того, сегодня ракета попала в многоэтажку в жилом районе города Николаева. Там четыре жертвы и пятеро раненых.

"На мой взгляд, они стреляют, чтобы запугать местное население и деморализовать наших военных. Мы не можем предугадать, куда будут стрелять оккупанты, ибо они не соблюдают никакие нормы ведения войны, поэтому в Николаеве сейчас опасно” , - заявил глава местной ОВА.

Ким также рассказал, что в городе идет постоянная миграция людей - одни выезжают, другие возвращаются. Сейчас в Николаеве находится примерно 200-230 тысяч человек.