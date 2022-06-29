Брэнсон побывал в Гостомеле: интересовался аэродромом "Антонов"

Основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон побывал в Гостомеле – интересовался аэродромом ГП "Антонов" и возможностями его восстановления.﻿ Об этом, ссылаясь на главу поселковой военной администрации Гостомеля Тарас Думенко, сообщает Экономическая правда.

Он отметил, что Ричард Брэнсон постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, а также за самые жесткие санкции против РФ, ее лидеров и экономики.

"В Гостомеле он интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его обновления. Вместе с представителями Укроборонпрома и ГП "Антонов" рассказали гостю о таких перспективах и существующих проектах реконструкции аэропорта" , – написал Думенко в Facebook.

Фото: facebook Тараса Думенко