Финляндию и Швецию официально пригласили в НАТО

Швеция и Финляндия официально приглашены стать членами НАТО. Это стало возможным после соглашения стран с Турцией, требовавшей от Стокгольма и Осло прекратить поддерживать курдские организации, которые Стамбул считает террористическими, сообщает Обозреватель.

Об этом в среду, 29 июня, на саммите НАТО в Мадриде объявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что безопасность этих стран имеет для НАТО "приоритетное значение", в том числе в период присоединения. Это закреплено в декларации саммита.

Напомним, 28 июня Турция разблокировала членство Швеции и Финляндии в НАТО. Это зафиксировали в Меморандуме о взаимопонимании между странами, который подписали стороны в Мадриде перед началом саммита.

Финляндия, Швеция и Турция обязались оказывать друг другу полную поддержку против угроз безопасности.

У президента Турции Реджепа Эрдогана заявили, что Швеция и Финляндия обязались не поддерживать РПК, YPG (курдские организации) и FËTO (организация оппозиционного проповедника Гюлена).