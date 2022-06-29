В Совете Федерации России допускают военный конфликт с Литвой

Россия допускает разблокирование Калининграда военным путем. Пригрозило Литве войной, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет российское издание "ТАСС".

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил военное столкновение России и Литвы из-за блокады Калининграда.

"Норма о том, что Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории, прописана в статье 4 Конституции РФ. Россия не только на словах показывает, что никогда не отдаст ни пяди своей земле. Некоторые, с позволения сказать, "политики", которые "вентилируют" вопрос возможности отторгнуть Калининград, должны понимать, что это может закончиться военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает" , - отметил сенатор.

Напомним, Литва ввела транспортную блокаду Калининграда, а в Кремле заявляют о "защите своих национальных интересов", если блокаду в ближайшее время не снимут.