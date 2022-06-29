ОВА: в Кривом Роге переименуют названия улиц, связанные с Россией и Беларусью

В Кривом Роге переименуют улицы, площади и парки, названия которых связаны со страной-агрессором Россией и Беларусью, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

"В Кривом Роге не будет никаких "московских", "бурятских" и других улиц, площадей, парков и скверов, связанных с государством-агрессором Россией и Беларусью! Всего 193 названия.

Я лично, рабочая группа, в состав которой вошли руководители горисполкома и районов, представители общественности, ученые и краеведы завершили подготовку к переименованию".

По словам главы администрации, в городе, "который героически борется с оккупантами уже пятый месяц, появятся улицы, скверы и площади в честь военных частей, которые защищают Кривой Рог, Героев Украины, выдающихся украинских и иностранных деятелей, в честь украинских городов, традиций".

Вилкул отметил, что на первом этапе прежде всего переименуют улицы, связанные с российскими и белорусскими географическими названиями.

По его словам, согласно законодательству, процедура переименования занимает не менее 2 месяцев.

Сначала в течение 30 дней (с 1 по 30 июля) жители улиц, подлежащих переименованию, могут ознакомиться с перечнем новых названий, которые предложила Рабочая группа. Для этого проведут встречи с криворожцами. Также до 30 июля жители могут подать в районный или горсовет свои письменные предложения по новым названиям.

После этого в течение 2 недель (с 31 июля по 14 августа) в каждом районе города систематизируют предложения по переименованию.

Потом с 15 по 31 августа работники райисполкомов проведут с жителями улиц обсуждение, во время которого люди выберут новое название улицы. Полученную информацию передадут для подготовки решения по переименованию топонимов в Кривом Роге на очередном заседании городского совета.

Вилкул также опубликовал список﻿ названий улиц﻿, которые планируют переименовать в ближайшее время.