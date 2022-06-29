Цены на никель и палладий подпрыгнули на санкциях против Потанина

Котировки никеля и палладия подпрыгнули на 9,2% и 6,2% соответственно на фоне новостей о том, что Британия ввела санкции в отношении российского олигарха и владельца Норникеля Владимира Потанина. Об этом, ссылаясь на Bloomberg, сообщает Новое время.

Как отмечает агентство, пока непонятно, распространятся ли ограничения на сам Норникель, в котором у Потанина больше 30%.

Так, в обновленном санкционном списке Британия заявила, что Потанин "получает выгоду от правительства России или поддерживает его, владея или контролируя Росбанк" . Норникель в документе не упоминался.

Санкции британского правительства в отношении физических лиц автоматически распространяются на любую компанию, которой они владеют или контролируют.

Сюда входят компании, в которых физическое лицо владеет более 50% акций, а также те, в которых они имеют право назначать большинство в совете директоров, и те, в которых "разумно ожидать, что лицо сможет обеспечить, чтобы дела организации велись в соответствии с пожеланиями лица" .

Как пишет агентство, Британия не является значимым рынком для компании, которая продает большую часть своей продукции в ЕС, США и Китае.

Тем не менее, она остается домом Лондонской биржи металлов, которая контролирует сеть складов по всему миру, и где устанавливаются мировые цены на металлы.