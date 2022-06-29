В Сирии решили признать независимость "ЛДНР"

В Сирии хотят признать независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". Такое решение властей подтвердили в Министерстве иностранных дел страны, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как "Луганской Народной Республики", так и "Донецкой Народной Республики" , - сказал представитель МИД в комментарии журналистам.

Стоит отметить, что данный момент единой страной, которая признала псевдореспублики, является Россия.