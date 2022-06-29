Норвегия передаст Украине артиллерию большой дальности и снаряды
Правительство Норвегии приняло решение о передаче Украине с помощью Великобритании трех реактивных систем залпового огня М270 MLRS и пяти тысяч 155 мм снарядов, сообщает Укринформ.
Об этом говорится в пресс-релизе правительства.
«РСЗО является высокоточной системой артиллерии большой дальности, и это существенный вклад для Украины», - заявил министр обороны Бьорн Арильд Грамм.
По его словам, речь идет о трех системах М270 MLRS.
Отмечается, что норвежские системы нуждаются в модернизации, поэтому Великобритания получит и обновит норвежские РСЗО, а свои уже модернизированные системы Великобритания отправит в Украину.
«Это отличный пример хорошего сотрудничества между близкими союзниками», - подчеркнул министр.
Кроме того, Норвегия передаст Украине еще пять тысяч 155 мм снарядов.
"Необходимо обеспечить Украину снарядами для самоходных гаубиц М109, которые Норвегия уже передала Украине", - отметил глава Минобороны.