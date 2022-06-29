Соцсети: в Москве вспыхнул масштабный пожар на Каширском шоссе
В среду, 29 июня, на Каширском шоссе в Москве вспыхнул масштабный пожар, сообщает Новое время.
Соответствующие видео очевидцев были опубликованы в соцсетях.
Согласно имеющимся данным, огонь вспыхнул на территории со складскими помещениями. Площадь пожара, охватившего сразу два ангара, составила около двух тысяч квадратных метров.
В то же время информации о возможных погибших или пострадавших не поступало.
Причины происшествия пока не установлены.