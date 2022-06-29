ЦНС: Оккупанты готовят Мелитополь к "референдуму"

По данным Центра национального сопротивления, в целях подготовки к псевдо референдуму в Мелитополе оккупанты шантажом заставляют жителей города менять паспорта и номерные знаки на собственных автомобилях, сообщает Украинская правда.

"Жители Мелитополя отказываются брать паспорта. Поэтому россияне просто поставили перед фактом – пенсия и бюджетные выплаты в обмен на паспорт. Однако даже такие действия не позволяют развернуть масштабную паспортизацию".

Захватчики планируют превратить регион в Таврическую губернию в составе РФ. Поэтому придумали новые номерные знаки на авто – вместо "UA" заставляют, угрожая штрафом, крепить на машины "TVR".