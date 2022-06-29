Премьер: Швеция готова к агрессивным действиям РФ из-за решения вступить в НАТО

Швеция готова к недружественным действиям России, таким как кибератаки или другие агрессивные меры, которые могут быть приняты в ответ на вступление в НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в интервью Politico.

"Реакция России была достаточно мягкой, что, я думаю, достаточно правильно. Россия знает, что мы давно являемся партнером НАТО, имеем многолетнее тесное сотрудничество с НАТО. Следовательно, возможно, они не считают это таким уж большим шагом" , - сказала Андерссон.

"Но, конечно, мы повысили нашу готовность к потенциальному ответу со стороны России, например, когда речь идет о киберпространстве" , - добавила она.

Андерссон сказала, что Швеция и Финляндия вступают в НАТО не только для того, чтобы защитить себя, но и для усиления защиты других стран-союзников.

"Потому что членство в НАТО – это то, что, конечно, повысит безопасность в Швеции, а затем и в Финляндии, но у нас есть амбиции, что мы будем обеспечивать безопасность для НАТО в целом и для всех стран НАТО" , - сказала она.

"Сейчас мы находимся в разгаре самого большого с 1950-х годов наращивания наших вооруженных сил, нашей обороны. Мы сильны на воде, под водой и в небе. И вместе с Финляндией очень сильны на земле, я думаю, что вместе мы действительно обеспечим большую безопасность НАТО" , - добавила она.

Североатлантический совет 29 июня официально начал процесс вступления Финляндии и Швеции.