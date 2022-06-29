"Метинвест" приостанавливает работу ряда комбинатов: причины

Горно-металлургическая группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского объявила, что ГОК в Кривом Роге и "Каметсталь" частично приостанавливают работу с 1 июля из-за логистических и экономических факторов.﻿ Об этом говорится в заявлении "Метинвеста", сообщает Экономическая правда.

"С середины июня Группа Метинвест начала процесс приостановки работы ГОКа в Кривом Роге" , – говорится в сообщении.

С 1 июля "Метинвест" приостанавливает добычу на двух горно-обогатительных комбинатах в Кривом Роге (Ингулецком ГОКе и совместном предприятии Южный ГОК) и сокращает работу "Каметстали" в Каменском до одной домны "из-за логистических факторов, роста себестоимости производства и падения цен на продукцию" .

С середины июля также приостановят добычу на Северном ГОКе. Из горно-обогатительных комбинатов группы в Украине продолжит работу с уменьшенной мощностью только Центральный ГОК.

"Приостановка добычи на ГОК и переход "Каметстали" на работу одной домной является вынужденной мерой, которую группа максимально отсрочила с 24 февраля за счет собственных резервов.

Безусловно, главным фактором является продолжение российского вторжения в Украину. Но ситуация в экономике страны также остается тяжелой и имеет тенденцию к ухудшению из-за ряда дестабилизирующих факторов, которые не позволяют нашим предприятиям полноценно работать и планировать свою деятельность более чем на месяц вперед", – говорится в позиции группы.

Причиной остановки предприятий называют проблемы с логистикой, рост себестоимости производства и падение цен на продукцию.

"Изменения в логистике горно-металлургического комплекса и высокая стоимость перевозок к конечному потребителю. Раньше все перевозки готовой продукции группа осуществляла морским транспортом.

Сейчас порты заблокированы, поэтому мы вынуждены отправлять продукцию только по железной дороге. Логистические расходы выросли в несколько раз против довоенного времени. Также по всей цепочке поставок накапливаются запасы металлопродукции, наша готовая продукция месяцами стоит в очереди на границе с ЕС", – заявили в "Метинвесте".

Среди причин также отмечается "высокая себестоимость производства металлопродукции, постоянно растущая из-за повышения цен на энергоносители, в частности природного газа, сырья, и отсутствия спроса на металлические изделия на внутреннем рынке нашей страны, который испытал сокращение более чем на 2/3 против февраля этого года" .

"Внешние факторы, негативно влияющие на отрасль: значительное падение мировых цен на чугун и сталь, сокращение спроса на металлопродукцию и объемы потребления железорудного сырья из-за уменьшения производства металлопродукции на европейских предприятиях", – рассказали в компании о факторах, которые повлияли на принятие такого решения.

Метинвест заявляет, что выживание отрасли зависит только от поддержки со стороны государства.

"Сегодня общая задача государства и бизнеса – сделать все возможное, чтобы экономика Украины работала", – сказано в заявлении компании.

Отмечается, что, учитывая сложную ситуацию и ежемесячную тенденцию к ухудшению, только регулятивная поддержка со стороны государства может гарантировать выживание отрасли, возобновление работы предприятий и возвращение способности отрасли держать экономический фронт.