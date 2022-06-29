Польша заканчивает сооружение стены на границе с Беларусью
Польские пограничники находятся на финишном этапе сооружения стены на границе с Беларусью, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пограничная служба Польши в Twitter.
На данный момент поляки устанавливают электронное заграждение.
"Работы по сооружению заграждения на польско-белорусской границе завершаются. Уже началась установка электронного заграждения", — сказано в сообщении.
Также отмечается, что в заграждении предусмотрены 24 проема для крупных зверей, 140 отверстий — для небольших зверей, а также водопропускные трубы.
Польша планировала завершить работу над стеной на границе с Беларусью 30 июня.