Киевщина: в Демидове из-за молнии поврежден мост, проезд невозможен
В селе Демидов на Киевщине в результате удара молнии и детонации взрывного устройства поврежден мост, движение транспорта невозможно, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Дымерской территориальной общины Владимир Пидкурганный в Facebook.
"В связи с повреждением мостового переезда в с. Демидов движение транспорта временно невозможно".
В комментариях к своему посту он также написал о причинах повреждения:
"Детонация из-за молнии. Не паниковать".
Пидкурганный добавил, что решается вопрос проезда через Козаровичи.
Позже Киевская областная военная администрация сообщила об одном погибшем и двух раненых.
Дословно Киевская ОВА:
"Сегодня в Вышгородском районе, возле села Демидов, разрушен мост через реку Ирпень.
По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь… Проводятся следственные действия по выяснению причин инцидента".