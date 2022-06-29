Киевщина: в Демидове из-за молнии поврежден мост, проезд невозможен

Киевщина: в Демидове из-за молнии поврежден мост, проезд невозможен
Фото: Facebook

В селе Демидов на Киевщине в результате удара молнии и детонации взрывного устройства поврежден мост, движение транспорта невозможно, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Дымерской территориальной общины Владимир Пидкурганный в Facebook.

"В связи с повреждением мостового переезда в с. Демидов движение транспорта временно невозможно".

В комментариях к своему посту он также написал о причинах повреждения:

"Детонация из-за молнии. Не паниковать".

Пидкурганный добавил, что решается вопрос проезда через Козаровичи.

Позже Киевская областная военная администрация сообщила об одном погибшем и двух раненых.

Дословно Киевская ОВА:

"Сегодня в Вышгородском районе, возле села Демидов, разрушен мост через реку Ирпень.
По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь… Проводятся следственные действия по выяснению причин инцидента".

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