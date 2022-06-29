Генштаб: россияне пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль дорогу Лисичанск – Бахмут

Российские оккупанты пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 29 июня.

На Волынском и Полесском направлениях, в рамках учений, военными комиссариатами Беларуси проводится проверка приписного состава и возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов.

В Северском направлении враг продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. Оккупанты обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах н.п. Турья и Луговка Сумской области. Нанес авиаудару по н.п. Угроиды.

В Харьковском направлении россияне обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы н.п. Харьков, Базалиевка, Пришиб, Шестаково, Русская Лозовая, Верхний Салтов, Ивановка и Замуловка.

В Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и удерживает ранее занятые рубежи.

Зафиксированы обстрелы в районах н.п. Долина, Богородичное, Никольское, Грушуваха и Довгенькое. Также кафиры нанесли авиаудару вблизи Гусаровки.

На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут.

Оккупанты обстреляли из гражданской и военной инфраструктуры в районах н.п. Лисичанск, Верхнекаменка, Северск и авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Для поддержки наступательных действий в районе н.п. Верхнекаменка задействовал диверсионно-разведывательные группы.

Сообщается, что украинские воины их обнаружили и обезвредили. Остатки ДРГ кафиров отошли.

На Краматорском направлении активных боевых действий враг не вел, обстрелял из артиллерии район Татьяновки.

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции наших войск по артиллерии разных калибров вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудару неподалеку от села Возрождение.

Оккупанты пытались наступательными действиями улучшить тактическое положение в районе Спорного, но успеха не имели, отошли. ДРГ противника наши воины обезвредили недалеко от Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Павловка, Белогорье, Инженерное, Ольговское, Преображенко и Преображенка.

Кроме того, российские кафиры нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре вблизи Орехова и Щербаков.

На Южнобужском направлении враг обстрелял из гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии, проводит перегруппировку войск.

На временно занятой территории Украины кафиры собирают личную информацию местных жителей, проводят принудительную паспортизацию и запрещают выезд населения на территорию, подконтрольную украинским властям.

Также в Генштабе отмечают, что отдельные подразделения вооруженных сил РФ, выведенные на восстановление боеспособности с территории Украины, не могут своевременно доукомплектовать подразделения из-за нежелания личного состава участвовать в войне против Украины.

Личный состав, отказавшийся от участия в войне, освобождается, есть попытки привлечения таких лиц к уголовной ответственности.