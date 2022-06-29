МАГАТЭ потеряло связь с захваченной оккупантами Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утратило связь с системами наблюдения на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси со ссылкой на пресс-службу Агентства.

"МАГАТЭ в очередной раз потеряло дистанционное соединение со своими системами наблюдения за соблюдением гарантий, установленными на украинской Запорожской атомной электростанции, что подчеркивает необходимость того, чтобы МАГАТЭ очень скоро прибыло на место" , — сказано в сообщении.

Ранее 18 мая вице-премьер России и назначенный Кремлем "куратор" Крыма Марат Хуснуллин заявил, что захваченная российскими оккупантами Запорожская АЭС будет работать на РФ.

В "Укрэнерго" заявили, что поставки электроэнергии с украинских станций, в том числе и Запорожской АЭС в Россию невозможны.