Pro TV: в Румынии сошел с рельсов поезд с украинским зерном

Pro TV: в Румынии сошел с рельсов поезд с украинским зерном
Фото: Pro TV

В румынском уезде Яссы в среду днем сошел с рельсов железнодорожный состав, якобы перевозивший украинское зерно, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает румынский телеканал Pro TV.

Румынская железная дорога сообщила, что авария произошла около 17:20 по местному времени. Состав состоял из 32 вагонов "Укрзализныци" весом 733 тонны. В результате аварии 11 вагонов поезда сошли с рельсов и перевернулись.

Авария на железной дороге в Румынии

По данным источников Pro TV, состав возвращался на станцию Кристешт из румынского порта Констанца, где был загружен зерном из Украины.

Предварительной причиной аварии назвали плохое состояние железной дороги, но не исключают и проблем с вагонами.

Авария на железной дороге в Румынии

Румынские железные дороги отказались подтверждать информацию, но отметили, что из-за аварии организуют альтернативные маршруты железнодорожного движения.

Ранее бывший заместитель главы МИД Украины Дмитрий Сеник рассказывал, что в условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна – через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.

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