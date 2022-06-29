Pro TV: в Румынии сошел с рельсов поезд с украинским зерном

В румынском уезде Яссы в среду днем сошел с рельсов железнодорожный состав, якобы перевозивший украинское зерно, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает румынский телеканал Pro TV.

Румынская железная дорога сообщила, что авария произошла около 17:20 по местному времени. Состав состоял из 32 вагонов "Укрзализныци" весом 733 тонны. В результате аварии 11 вагонов поезда сошли с рельсов и перевернулись.

По данным источников Pro TV, состав возвращался на станцию Кристешт из румынского порта Констанца, где был загружен зерном из Украины.

Предварительной причиной аварии назвали плохое состояние железной дороги, но не исключают и проблем с вагонами.

Румынские железные дороги отказались подтверждать информацию, но отметили, что из-за аварии организуют альтернативные маршруты железнодорожного движения.

Ранее бывший заместитель главы МИД Украины Дмитрий Сеник рассказывал, что в условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна – через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.