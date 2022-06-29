В Минобороны показали фото освобожденных защитников Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовала фото освобожденных из российского плена защитников Украины сразу после обмена, сообщает Деловая столица.

Фото показала пресс-служба ведомства.

"144 защитника Украины освобождены из плена. Большинство из них тяжело ранены. Сразу после освобождения все наши герои получили медицинскую помощь и надлежащий уход" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными продолжает работу над освобождением всех украинских пленных.