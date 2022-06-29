Гайдай: в Лисичанске остаются 15 тысяч жителей, город под постоянными обстрелами
В Лисичанске остается около 15 тысяч мирных жителей, город находится под постоянными обстрелами, сообщает Новое время.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в комментарии Freedom.
"Город полностью обстреливается, постоянно большими калибрами. Бои постоянно продолжаются на окраинах города. Российская армия пытается постоянно штурмовать", — рассказал он.
Он подчеркнул, что трасса Лисичанск-Бахмут не используется, поскольку она полностью простреливается. Однако, по его словам, украинские силы используют другие маршруты для передачи гуманитарной помощи в город.
Гайдай сообщил, что в результате авиаудара был уничтожен склады с гумпомощью, почти разрушены ангары и поврежден транспорт, но обошлось без жертв.
"Что касается людей, где-то 15 тысяч остаются в Лисичанске", — сказал он, добавив, что в городе продолжается «тихая эвакуация».
По данным Генштаба, оккупанты при поддержке артиллерии пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск — Бахмут.