Гайдай: в Лисичанске остаются 15 тысяч жителей, город под постоянными обстрелами

В Лисичанске остается около 15 тысяч мирных жителей, город находится под постоянными обстрелами, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в комментарии Freedom.

"Город полностью обстреливается, постоянно большими калибрами. Бои постоянно продолжаются на окраинах города. Российская армия пытается постоянно штурмовать" , — рассказал он.

Он подчеркнул, что трасса Лисичанск-Бахмут не используется, поскольку она полностью простреливается. Однако, по его словам, украинские силы используют другие маршруты для передачи гуманитарной помощи в город.

Гайдай сообщил, что в результате авиаудара был уничтожен склады с гумпомощью, почти разрушены ангары и поврежден транспорт, но обошлось без жертв.

"Что касается людей, где-то 15 тысяч остаются в Лисичанске" , — сказал он, добавив, что в городе продолжается «тихая эвакуация».

По данным Генштаба, оккупанты при поддержке артиллерии пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск — Бахмут.