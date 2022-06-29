Разрушение моста в Демидове: в ОП опубликовали схему объезда
Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал схему объезда для легкового и грузового транспорта после разрушения моста в селе Демидов Киевской области, сообщает Украинская правда.
Тимошенко подтвердил, что в Демидове "молния попала в автомобильный мост, поэтому произошла детонация взрывного устройства".
"Легковой транспорт может двигаться по дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Грузовой транспорт весом более 10 тонн может воспользоваться объездом по приведенной схеме", – отметил он.
Тимошенко отметил, что после работы экстренных служб мост будет обследован и определен объем ремонта.
В селе Демидов на Киевщине в результате удара молнии и детонации взрывного устройства разрушен мост через реку Ирпень, движение транспорта невозможно, есть погибший и раненые.