Разрушение моста в Демидове: в ОП опубликовали схему объезда

Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал схему объезда для легкового и грузового транспорта после разрушения моста в селе Демидов Киевской области, сообщает Украинская правда.

Тимошенко подтвердил, что в Демидове "молния попала в автомобильный мост, поэтому произошла детонация взрывного устройства".

"Легковой транспорт может двигаться по дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Грузовой транспорт весом более 10 тонн может воспользоваться объездом по приведенной схеме" , – отметил он.

Тимошенко отметил, что после работы экстренных служб мост будет обследован и определен объем ремонта.

В селе Демидов на Киевщине в результате удара молнии и детонации взрывного устройства разрушен мост через реку Ирпень, движение транспорта невозможно, есть погибший и раненые.