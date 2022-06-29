CTK: чешская компания передаст Украине два разведывательных дрона
Чешский бизнесмен Далибор Дедек в среду объявил о планах передать Украине два разведывательных беспилотника Bivoj, производимых местной компанией, сообщает Европейская правда.
Об этом передает CTK.
Из соображений безопасности производитель дронов не раскрывает ни названия, ни месторасположения. Соглашение о передаче беспилотников Дедек помог заключить через посольство Украины в Чехии.
"Первая задача беспилотника – предоставление точных данных, чтобы украинская артиллерия обеспечивала лучший результат", – объяснил бизнесмен.
Вместе с ними Украина получит станцию управления, рассчитанную на одного оператора на каждый дрон, трекиновую антенну или спутниковый модуль и взлетный механизм.
Отмечается, что общий вес Bivoj составляет 25 килограммов, а размах крыльев – 3,3 метра. Дрон может лететь на расстояние до 50-60 километров и собирать данные до шести часов. В Чехии беспилотник не получил сертификации, а в Украине он не нужен, говорит Далибор Дедек.
Чешская сторона стремится передать дроны Bivoj бесплатно. Стоимость одного беспилотника с системами управления составляет 30 миллионов крон. На сегодня удалось собрать 14 миллионов крон.
Кроме того, неназванная чешская компания разрабатывает боевой беспилотник – их планируется передать украинской стороне 10.
Пока она сосредотачивается на разработке разведывательных дронов, которые могут оказаться в Украине уже через несколько недель.