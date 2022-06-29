CTK: чешская компания передаст Украине два разведывательных дрона

Чешский бизнесмен Далибор Дедек в среду объявил о планах передать Украине два разведывательных беспилотника Bivoj, производимых местной компанией, сообщает Европейская правда.

Об этом передает CTK.

Из соображений безопасности производитель дронов не раскрывает ни названия, ни месторасположения. Соглашение о передаче беспилотников Дедек помог заключить через посольство Украины в Чехии.

"Первая задача беспилотника – предоставление точных данных, чтобы украинская артиллерия обеспечивала лучший результат" , – объяснил бизнесмен.

Вместе с ними Украина получит станцию ​​управления, рассчитанную на одного оператора на каждый дрон, трекиновую антенну или спутниковый модуль и взлетный механизм.

Отмечается, что общий вес Bivoj составляет 25 килограммов, а размах крыльев – 3,3 метра. Дрон может лететь на расстояние до 50-60 километров и собирать данные до шести часов. В Чехии беспилотник не получил сертификации, а в Украине он не нужен, говорит Далибор Дедек.

Чешская сторона стремится передать дроны Bivoj бесплатно. Стоимость одного беспилотника с системами управления составляет 30 миллионов крон. На сегодня удалось собрать 14 миллионов крон.

Кроме того, неназванная чешская компания разрабатывает боевой беспилотник – их планируется передать украинской стороне 10.

Пока она сосредотачивается на разработке разведывательных дронов, которые могут оказаться в Украине уже через несколько недель.