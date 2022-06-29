Облсовет: оккупанты вновь обстреляли ракетами окраины Днепра

Оккупанты нанесли ракетный удар по окраине Днепра, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Сегодня по Днепру снова был нанесен ракетный удар — оккупанты попали по окраине города. К счастью, никто не пострадал" , — написал он в Telegram.

Лукашук отметил, что спасатели оперативно потушили пожар, возникший в результате прилета ракеты.

По его данным, звуки взрывов слышали также в Синельниковском районе, а прилеты произошли на территории Запорожской области.

Он добавил, что в Криворожском районе оккупанты обстреляли приграничные территории Апостоловской, Зеленодольской и Широковской громад, обошлось без жертв и без разрушений.

8 июня, оккупанты обстреляли ракетами здание СТО и промышленное предприятие в Днепре. Сообщалось о семи пострадавших и двух погибших.