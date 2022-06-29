Экс-посол США рассказал, когда Украина может перейти в наступление

Украина должна получить все необходимые виды вооружения, чтобы откинуть российские войска на Донбассе и на юге, сообщает Новое время.

Об этом заявил директор Центра Евразии Атлантического Совета (США), посол США в Украине в 2003−06 годах Джон Гербст во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Открой Украину.

Он уточнил, что в этом могут помочь США и НАТО, а также другие партнеры Украины.

"У Украины есть шанс вернуть большинство, если не всю территорию, которая была захвачена Россией до 24 февраля. Если будет полная поддержка со стороны США и НАТО, чего еще не было сегодня" , — сказал он.

Гербст отметил, что Украина уже получила большую поддержку от Запада, включая артиллерию дальностью 85 километров, систем противовоздушной защиты и противокорабельные системы.

В то же время он добавил, что Украина нуждается в артиллерии дальностью 150 километров и более, а также авиации.

"Мы должны быть готовы к тому, что это будет достаточно долгая борьба. И нужно, чтобы вы получили не только Миги, но и F-14, F-15 самолеты позже" , — сказал он.

"Если бы эти решения были приняты сегодня и эти виды вооружения предоставлялись сейчас Украине, то я не сомневаюсь, что вы могли бы перейти в наступление" , — подчеркнул Гербст.

Он также отметил, что санкции против России начинают эффективно работать.

"Они будут разрушать не только экономику, но и военно-промышленный комплекс России" , — сказал бывший посол.